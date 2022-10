Jorge Drexler cantará con Elvis Costello en la gala de los Latin Grammys

“Es una rara avis, tiene una especie de maravillosa ceguera de su trascendencia, es como si no la viera. Me parece la actitud vital más brillante en este trabajo”, apunta, antes de insistir en que estos días de convivencia con Costello están siendo para él “una lección de vida”.

“Me lo dijo con mucha alegría y mucha disposición, y con muchas ganas de hacer cosas. La verdad es que no me lo puedo creer. Llevo unos días ensayando con él, aquí, en Nueva York, hablando mucho con él por teléfono, organizándolo, haciendo una adaptación de la canción que tenemos que cantar”, agregó, antes de advertir de que la canción que interpretarán es “una sorpresa”.

Agrega que cuando el intérprete de This Year’s Model le dijo que sí, no se lo podía creer.

