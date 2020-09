Jorge Dely Valdés: “Plaza siempre quiere ganar y eso es lo que vamos a intentar”

“No puedo hablarte del Plaza de Stump, esta es una nueva etapa. Con todo lo que pasó con la pandemia que no solo ha golpeado a Panamá, sino a todo el mundo, la mayoría de los equipos han anunciado que le han dado libertad a algunos jugadores y obviamente Plaza no escapa de eso. La mayoría de los jugadores que están ahora aquí son jugadores jóvenes y es con los que vamos a arrancar este torneo. A partir del 2021 estaremos con un plantel mucho más reforzado con el que podremos hacer cosas más importantes, pero como dije antes, Plaza es uno de los equipos que siempre quiere ganar y nosotros vamos a intentarlo”, señaló Dely.

