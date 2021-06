Jordi Sánchez cuenta cómo se encuentra tras su dura batalla contra la Covid-19

El actor Jordi Sánchez recuerda los pasados meses como un mal sueño. Especialmente, a partir de febrero, cuando contrajo el coronavirus y tuvo que ser ingresado en el hospital, donde pasó 24 días en la UCI con coma inducido. Ahora, ya recuperado, afirma que su batalla contra la enfermedad ya es algo “pasado”.

El intérprete se dejó ver este domingo en la alfombra roja de la 24ª edición del festival de cine de Málaga, y allí respondió a las preguntas de los medios de comunicación. “Acabo de rodar una peli y estoy deseando verla entera”, avanzó antes de pasar a hablar de la Covid-19.

El artista ha podido retomar poco a poco sus compromisos profesionales, pues su infierno con el coronavirus ha terminado. “Tengo más anticuerpos que todo el equipo junto. Ahora ya no me da miedo”, bromeó, sonriente, ante los reporteros de Gtres.

“Tengo más anticuerpos que todo el equipo junto”

“Es un rollo lo de los hospitales, aunque yo no me enteré de nada. No pasé miedo porque estaba durmiendo”, zanjó el actor catalán, quien ya había hablado en otras entrevistas sobre su experiencia con la enfermedad.





De hecho, una de sus declaraciones más impactantes fue la dio en su última entrevista para La Sexta Noche. “Una amiga me dijo: ‘Vete al hospital’. Me mandaron una ambulancia, me miraron y me dijeron: ‘Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien…’. Ese fue el proceso, así de rápido. Me miraron la saturación y vieron que estaba mal. Llamé a mi casa y cuando me desperté pasaron 24 días”, reveló.