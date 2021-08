Jordi Alba sobre su rebaja: ‘Mi predisposición es ayudar al club’

Editorial Mediotiempo

Barcelona / 15.08.2021 18:32:48

Al concluir el partido entre el Barcelona y la Real Sociedad, que ganaron los azulgranas 4-2, Jordi Alba habló con los medios de comunicación y aclaró algunas cosas sobre las críticas que ha recibido en los últimos días, las cuales señalan que no está comprometido con el club y que, por ello, no se ha rebajado el sueldo, como ya lo hizo Gerard Piqué.

De hecho, el mismo Piqué aseguró que todos los capitanes del equipo (Busquets, Piqué, Roberto y Alba) se reducirán el salario, algo que también confirmó el lateral en conferencia de prensa.

“Han salido noticias mías desde antes de la Eurocopa. A mí hace dos semanas o un mes que nadie me ha dicho nada. Mi predisposición es ayudar al club en lo que sea. Llevo diez años aquí más ocho más en la cantera. Siempre que pueda ayudaré al club. Es normal que la gente se crea lo que dicen, pero eso no lo puedo controlar. Por eso doy la cara. Estaría bien también que le preguntéis al presidente. Supongo que el presidente hablará y dirá la verdad. Primero Piqué y ahora nosotros. No tiene que haber ninguna duda sobre nosotros”.

Críticas

Sobre las críticas que ha recibido, Alba comentó: “Lo que me duele es que se digan mentiras, He demostrado mucho al Barcelona. No puedo controlar lo que piensa la gente. Han salido cosas desagradables y por eso doy la cara. Voy a dar todo en el juego, Nadie puede dudar de mi compromiso”.

Rebaja salarial

En cuanto a su rebaja, el lateral dejó entrever que es cuestión de tiempo: “Mis representantes y abogados han estado en conversaciones con el club. Las ganas de ayudar al club y el compromiso siempre ha sido desde el principio”.

La afición

También habló sobre aquellos aficionados que le han pitado: “Ha habido mucha gente que ha estado conmigo, no puedo contentar a todos. En todo caso estoy muy contento de tener a la gente con nosotros. La echábamos mucho a faltar. Un año y medio muy complicado. Aún falta mucha afición, pero se les nota mucho”.