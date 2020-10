Jordan Agrazal, el chico maravilla

“Habíamos dejado muchos corredores en base. Yo estaba como reserva y, la verdad, no pensé que iba a jugar, pero el mánager me dijo que calentara, que iba a entrar por Ramón Castillo en la defensa y al momento de batear pude dar el batazo a la hora oportuna, que al final nos dio la victoria”, destacó Agrazal.

“No recuerdo haber visto lanzar a Corpas en Grandes Ligas, pues apenas era un niño, pero sí en la categoría mayor en Panamá. Él y mi ahora compañero de equipo Davis Romero (ex grandes ligas con los Azulejos de Toronto) siempre me inspiraron, ya que aunque nunca pude firmar pelota profesional, quería llegar a ser como ellos”, manifestó Agrazal.

