Jonathan Araúz buscará su oportunidad en las Grandes Ligas

“Las opciones son bien grandes, creo que vamos en un camino muy bueno, no hay presión en la prensa en lo que dicen… La oportunidad está, el equipo me la dio y la tengo en mis manos, creo en mi y la aprovecharé el máximo”, expresó el pelotero, tras la expectativa en las opciones que puede tener para llegar a ser el próximo Grandes Ligas panameño esta temporada. ⁣

You May Also Like