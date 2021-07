Jon Rahm da positivo por Covid-19 y se pierde los Juegos Olímpicos

“El golfista Jon Rahm ha dado positivo en Covid-19, por lo que no acudirá a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, reza el comunicado de la Federación. “ El positivo se ha detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva , obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en Reino Unido, como es el caso de Jon Rahm, que acaba de disputar The Open”.

Jon Rahm no participará finalmente en los Juegos Olímpicos de Tokio . El golfista dio positivo por Covid-19 y no podrá competir. La propia Federación Española de Golf emitió un comunicado al respecto, anunciando que no hay tiempo material para sustituirle en la cita con los cinco aros.

