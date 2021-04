Johnson & Johnson retrasa una entrega en EE UU tras mezclarse su vacuna con la de AstraZeneca por un error

Sin embargo, se esperaba que a partir de abril la vacuna de Johnson & Johnson comenzara a ser producida en grandes cantidades en la planta de Baltimore, algo que ahora se ha puesto en cuestión, según el The New York Times, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.

La farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) retrasará el envío de dosis de su vacuna contra la covid-19 a las autoridades estadounidenses después de un error ocurrido en una planta de producción de Baltimore en la que se mezclaron componentes de dos vacunas diferentes, informó el diario The New York Times.

