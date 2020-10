Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna tras sufrir uno de sus pacientes una "enfermedad inexplicable"

La farmacéutica Johnson and Johnson ha detenido los ensayos de su vacuna contra la COVID por la “enfermedad inexplicable” de un voluntario. La compañía estadounidense ha confirmado que está revisando y evaluando esa reacción, pero por respeto a la intimidad del participante, no se han dado más detalles. Se trata de una pausa en el estudio que los expertos aseguran “es habitual” en investigaciones de este tipo. No es el primer varapalo que sufre la búsqueda de la vacuna. La de Oxford vivió un episodio similar el mes pasado. MÁS INFORMACIÓN

