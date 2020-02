Johnson envía fuerte mensaje a Bruselas

El gobierno británico ve las cosas de otro modo: no negociará ningún acuerdo en el que el Reino Unido no tenga el control de sus propias leyes.

La negociación posbrexit entre Londres y Bruselas todavía no ha comenzado pero el gobierno de Boris Johnson ya dejó clara su posición: rechazará alinearse con las reglas de la Unión Europea y podría abandonar las conversaciones en junio si no ve avances.

You May Also Like