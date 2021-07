Johnson dice que Inglaterra está cerca de levantar últimas restricciones

Según informó hoy la residencia oficial de Downing Street, la medida estará basada en cuatro puntos: el éxito del plan de vacunación, la evidencia de que los preparados reducen las hospitalizaciones y las muertes, que el número de nuevas infecciones no provocan un alza considerable de las hospitalizaciones y que no hay nuevas variantes que alteren el plan.

You May Also Like