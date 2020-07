Johnny Depp dice que excrementos en la cama acabaron con su matrimonio

Depp también rechazó la versión de Heard de que la sometió a un “calvario de tres días de ataques” en marzo de 2015 en Australia, donde interpretaba al capitán Jack Sparrow en la quinta entrega de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).

“Pasé, si me permiten la analogía, de Cenicienta a Cuasimodo en 0.6 segundos y no tenía voz”, señaló.

