Johnny Depp desmiente a Amber Heard: Jamás la he agredido ni a ninguna otra mujer

No golpeé a la señorita Heard y además nunca he golpeado a la señorita Heard”, dijo Depp, quien vistió traje gris, camisa azul y corbata estampada para su comparecencia en la corte.

Me has lastimado muchas veces, físicamente y emocionalmente, por las cosas que dices y que hiciste mientras estabas hecho m!3r#”, escribió.

Sencillamente no sé si puedo seguir haciendo esto”, escribió. “Es como el doctor Jekyll y el señor Hyde. Amo con locura una mitad de ti, y la otra mitad me aterroriza”.

