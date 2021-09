John Rahm pierde el Tour Championship por un solo golpe tras un duelo épico contra Patrick Cantlay

Mientras que Rahm, que estuvo perfecto en el recorrido con una tarjeta de 68 golpes (-2) para un acumulado de 266 (-20), al final no pudo superar los cuatro de ventaja con los que llegó Cantlay al torneo después de ser el mejor en la clasificación de la FedEx Cup, que le dio un plus de -10 golpes, por los seis que recibió el español -6 al ser cuarto.

