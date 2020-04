John Prine, cantante pierde la vida por temible mal

The Tree of Forgiveness, lanzado en 2018, fue su primer material tras 13 años en el retiro, el cual alcanzó el puesto número cinco en el listado Billboard 2000.

El compositor nació en el suburbio de Maywood, Illinois, en Chicago, en 1946, aprendió a tocar la guitarra con su hermano mayor, y a sus 23 años, tras servir al ejército en la Guerra de Vietnam , trabajó como cartero y tocó sus propias composiciones en el club folk The Fifth Peg, mismo en el que el periodista Roger Ebert lo escuchó y escribió un artículo sobre él para el Chicago Sun-Times, lo que lanzó su carrera.

