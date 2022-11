John Fetterman: el político tatuado, rockero y con secuelas de un infarto que logró arrebatar a los republicanos un escaño crucial en el Senado de EE.UU.

En un reciente reportaje de The New York Times , jóvenes conservadores de las zonas rurales de Pensilvania, algunos de ellos votantes de Trump , confesaban su simpatía por el candidato a senador progresista, a quien aseguraron que darían su papeleta el martes.

Su inconfundible aspecto físico y los programas de reinserción juvenil que impulsó en Braddock, que incluían proyectos artísticos y culturales, le sacaron del anonimato al atraer la atención de medios internacionales como The New York Times o The Guardian .

