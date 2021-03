Johann Zarco rompe el récord de velocidad máxima en MotoGP: ¡362 km/h!

El récord absoluto de una moto, en este caso una derivada de una de serie, lo alcanzó el británico Guy Martin , que puso una Suzuki Hayabusa turbo de 830 CV de potencia a 436 km/h . Esta, no obstante, no se logró en una competición deportiva oficial sino que fue en exclusiva para lograr este récord.

Pocos dudaban de que Zarco o su compañero Jorge Martín iban a batir ese récord este fin de semana. Ya en los test de pretemporada, el galo alcanzó los 357,6 km/h , pero al ser en una sesión no oficial, no se contabilizó como récord oficial (aunque sí oficioso) de la competición. Ahora, esta marca le permite superar por primera vez la barrera de los 360 km/h, algo que hace no tanto se consideraba impensable.

