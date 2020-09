Johan Camargo agrega más horas a su entrenamiento para mejorar a la ofensiva

“ EN EXCLUSIVA “ COMUNICADO OFICIAL …. Debido a la gran cantidad de mensajes que nos han enviado al directo, expresando su apoyo incondicional a Johan Camargo @cargo2493 en todo momento, nos comunicamos con él para hacérselo saber y le preguntamos sobre su situación actual, esto fue lo que nos contó: Al conocer que los Bravos de Atlanta lo habían asignado al campo alternativo, el grandes ligas panameño Johan Camargo no se desilusionó, lo tomó como un reto para hacer ajustes y regresar más fuerte a las Grandes Ligas Camargo es consciente de que debe mejorar en su ofensiva, por lo que agregó dos horas adicionales a sus entrenamientos para desarrollar su técnica. “En estos momentos, no he estado pendiente a las redes sociales, de los comentarios negativos y las comparaciones. Estoy trabajando por el futuro de mi carrera”, manifestó Camargo, quien tiene cuatro temporadas de experiencia. En la actualidad, el metropolitano se siente tranquilo y enfocado en los resultados que quiere lograr para volver a la Gran Carpa con los Bravos. “Sé los puntos que el equipo me ha pedido trabajar. Tengo mucha confianza en Dios y sé que voy a salir adelante. Estoy agradecido con todas las personas que me apoyan”, señaló El metropolitano aseguró que se encuentra muy bien con la organización, por lo que se mantiene con la misma ilusión. “Me conozco muy bien. Sé cuáles son mis fortalezas y habilidades. Solo estoy haciendo los ajustes correspondientes”, señaló Camargo, quien debutó en la campaña de 2017. …. El Fan Page @camargopower quiere agradecer a todas las personas y medios de comunicación por el apoyo brindado a Camargo y reiterarle a todos que seguiremos brindando información y todo lo relacionado con Johan Camargo, demostrando de esta manera que lo apoyamos en todo momento! … @karenjordankj @davidsalayandia29 @ronnyramos55 @aurelioortiz31 @diaadiapa @midiariopanama @yasilkaoficial @jcsports360 @bcadeportes @santoscanoc @prensacom @nicollefergusonb @ronyvargasv @deportesrpc @tvmaxdeporte @cableondasports @eliasgrpc @tvnpanama @telemetro @tvnnoticias @treporta @prensacom @mlbpty @out27_oficial @baseball_507 @bravescontent @bravestoday

