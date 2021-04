Joey Montana mejora del COVID-19… ‘No es relajo ni tampoco un resfriado común’

“Más de un año evitando contagiarme pero al final no pude evitar al covid. NO ES RELAJO NI TAMPOCO UN RESFRIADO COMÚN . POR FA CUÍDENSE Y CUIDEN A SU FAMILIA. (estoy mejor Gracias a Dios y ya pronto más música, los quiero)”, fue el mensaje del intérprete del tema Picky.

You May Also Like