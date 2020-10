Joey Montana: he vuelto a lo romántico y tengo el mejor disco de mi carrera

“Es un género que se ha enriquecido y no va a aburrir. Esto hace que el genero crezca todavía más y no desaparezca. Era un género marginal y ahora muchos se han tenido que fusionar con el urbano”, sentenció. Pero a pesar de los cambios y la aparición de artistas jóvenes muy talentosos y de muchas nacionalidades, Montana logra mantenerse gracias a sus ganas, dijo, y a la “insistencia, persistencia y resistencia”. “La música cambia tanto que se te hace mucho mas difícil mantenerte. Hay que reinventarse cada año y tomar un tiempo para desacelerarse y ver el panorama”, terminó.

“Entonces decidí hacer un álbum así. Me fui para Boquete, mi pueblo, de 20.000 habitantes, y me empecé a grabar a mí mismo y hacia tres o cuatro canciones diarias y de ahí salió este álbum” , contó.

You May Also Like