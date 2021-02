Joe Ligon, el joven condenado desde hace más tiempo a cadena perpetua en EEUU, logra salir de prisión después de 68 años

“Ahora soy un adulto”, ha expresado Ligon. “Ya no soy un niño. No solo soy un hombre adulto, soy un hombre mayor y envejezco cada día”, apostillaba.

“El niño que cometió esos delitos en 1953 ya no existe. La persona que salió de la cárcel en 2021 tiene 83 años, ha crecido, cambiado y ya no es una amenaza”, explica Bridge.

