Joe Biden ya arma su gabinete: quiénes son los principales candidatos

Antes del reporte del jueves, el favorito era Pete Buttigieg, ex alcalde de South Bend y ex marino que sirvió en Afganistán y fue también precandidato a la presidencia por los demócratas, el primero de la historia en hacerlo siendo abiertamente gay. Entre las organizaciones de veteranos promueve a los grupos más progresistas.

El ex senador por Alabama (no logró renovar su banca en estas elecciones) Doug Jones es uno de los perfiles más mencionados como candidato a convertirse en Procurador General, en especial debido a su pasado como fiscal y sus ideas progresistas.

Estos son algunos de los principales candidatos en los departamentos y agencias más importantes en el gobierno de los Estados Unidos que fueron adelantados por The New York Times CNN, Fox News y las revistas especializadas Foreign Policy y Politico.

