Joe Biden y el reto social en EE UU

Cuando llegamos hace diez años no hablaba una palabra de inglés . En tres meses me seleccionaron para estudiar en el Conservatorio de Boston en Berklee,uno de los programas de Educación Musical con más renombre del mundo. A los dos años logré el premio de Educador Promesa del año, otorgado por la asociación de Educadores de Música de Massachusetts.

Una realidad que cambia literalmente de color, del azul al rojo, en tan solo dos horas de coche: “En New Hampshire ves banderas rojas gigantes aclamando a Trump. Son como dos mundos opuestos: las grandes ciudades votan demócrata, la américa rural vota republicano. El problema de esta división es que no se convive con el que piensa diferente, el diálogo es prácticamente inexistente y las posiciones se polarizan cada vez más”.

