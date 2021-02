Joe Biden señaló que “la democracia es frágil” tras conocer la absolución de Donald Trump

Para el ex mandatario, “esta ha sido otra fase de la mayor caza de brujas de la historia de EEUU. Ningún presidente ha pasado por algo así, y continúa porque nuestros oponentes no pueden olvidar a los casi 75 millones de personas, el mayor número de la historia de un presidente en funciones, que votaron por nosotros hace tan solo unos meses”.

El republicano, agregó que todavía tiene “mucho trabajo por delante”. “Pronto emergeremos con una visión de un futuro americano brillante, radiante y sin límites. Juntos no hay nada que no podamos lograr”, arengó.

“Nuestro magnífico, histórico y patriótico movimiento, Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), acaba de empezar”. En los próximos meses tendré mucho que compartir con ustedes, y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza americana para toda nuestra gente”, aseguró Donald Trump en el comunicado emitido instantes después de que el Senado de EEUU controlado por los demócratas no lograra los votos suficientes para condenarlo por el asalto al Capitolio.

Después de que se conociera el resultado de la votación del Senado, el equipo de Trump difundió una declaración en la que el ex presidente denunció una “caza de brujas” y prometió “seguir” defendiendo “la grandeza de Estados Unidos”. “Nuestro magnífico, histórico y patriótico movimiento, Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), acaba de empezar”, dijo el ex mandatario.

“Aunque la votación final no condujo a una condena, la esencia de los cargos no está en duda”, dijo Biden luego de que el Senado votara 57-43 contra Trump en su segundo juicio político, pero sin alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este sábado que a pesar de la absolución de Donald Trump en su juicio político por incitación a la insurrección, los cargos contra el ex mandatario no están en duda y el ataque al Capitolio muestra que “la democracia es frágil”.

