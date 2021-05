¿Joe Biden se volvió socialista? Luces y sombras de un plan multimillonario para salir de la crisis

Robert Haywood Scott III, profesor de Economía y Finanzas de Monmouth University, señaló a Clarín : “Creo que el presidente Biden tiene razón en que la economía de goteo no ha producido los beneficios económicos planteados por sus partidarios. Los ricos que se beneficiaron de menos impuestos no han utilizado ese dinero para estimular la economía de forma que aumente el bienestar financiero de la mayoría de los estadounidenses. Al mismo tiempo, la deuda nacional de Estados Unidos ha aumentado significativamente. En lugar de reducir los ingresos (impuestos) al mismo tiempo que los gastos, estas políticas han llevado a una reducción de los ingresos (impuestos más bajos) y más gastos, lo que es una receta para el desastre financiero”.

“ Pero de ninguna manera es un socialista en el sentido clásico de querer una economía dirigida. Biden claramente no quiere hacer eso. Sí, es cierto que las corporaciones y los ricos gritarán “¡¡¡Socialista !!!” cuando aumenten sus impuestos, pero son solo insultos políticos: cobrar impuestos a los ricos para pagar los programas sociales no es algo particularmente revolucionario precisamente”, explica.

“Eso significa una combinación de programas progresistas (por ejemplo, un plan de salud para todos y ayuda para todos los padres de niños pequeños, etc.) que la mayoría de los países industrializados ya tiene, pero que en Estados Unidos no existen”, señala.

El experto recordó que estos lineamientos “tuvieron bastante éxito en este objetivo, pero la promesa de que esto llegaría al resto de la población nunca se cumplió. Los ingresos de las tres cuartas partes de la población se han mantenido prácticamente planos en términos reales durante las últimas 3-4 décadas. En otras palabras, el goteo nunca sucedió. No me sorprende que el presidente esté enfatizando este punto porque revertir esto y brindar ayuda directamente a las clases medias y bajas es bastante popular entre la mayoría de la gente”.

