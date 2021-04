Joe Biden se presentará hoy ante el Congreso estadounidense a pleno por primera vez tras casi 100 días de asumir la presidencia

Según lo trascendido, Biden se comprometerá a no subir los impuestos a los hogares que ganan menos de 400.000 dólares , así como tampoco tiene previsto aumentar el tipo, ni reducir las exenciones de los impuestos sobre el patrimonio, de acuerdo a lo consignado por Bloomberg News . Durante su campaña Biden había propuesto bajar la exención sobre los patrimonios a 3,5 millones de dólares. No obstante, los republicanos se opusieron férreamente calificándolo como un “impuesto sobre la muerte”, que castiga a las personas con éxito para que no traspasen su riqueza a sus hijos. Asimismo, argumentan que perjudica a los propietarios de pequeñas empresas.

