Joe Biden respetará acuerdo que se logró con China

El Gobierno de Biden respeta la continuidad del llamado acuerdo de fase uno, dijo la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, en un evento en línea del Financial Times . Tai señaló que aún no ha conversado con los principales negociadores comerciales de China, incluidos Liu He, quien dirigió las conversaciones con el Gobierno de Trump, pero espera hacerlo en el corto plazo.

