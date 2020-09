Joe Biden publicó su declaración fiscal de 2019

Trump ganó $197 millones directamente de The Apprentice a lo largo de 16 años, y más de $230 millones adicionales por acuerdos de licencia, patrocinios y seminarios que resultaron de su perfil más destacado, según informaciones de The New York Times que analizaron declaraciones fiscales del presidente de un período de más de 20 años.

La situación impositiva de los candidatos va a ocupar un lugar preponderante en el primer debate de la campaña —que tendría lugar anoche— después de que el domingo el diario The New York Times publicara que Trump pagó solamente $750 en impuestos federales en 2016, el año que ganó la presidencia.

