Joe Biden promete ser el ‘presidente de todos los estadounidenses’

El demócrata Joe Biden prometió el sábado ser “el presidente de todos los estadounidenses”, luego de que los grandes medios estadounidenses proyectaron que derrotó al mandatario republicano Donald Trump en una elección muy disputada.

“El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan votado por mí o no”, dijo el exvicepresidente de 77 años en un tuit.

“Con la campaña terminada, es hora de dejar atrás la ira y la retórica dura y unirnos como nación”, señaló en otra declaración. “Es hora de que Estados Unidos se una y es hora de la sanación”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020