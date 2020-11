Joe Biden presentó su nuevo equipo de comunicación para la Casa Blanca compuesto enteramente por mujeres

Transformados en celebridades de las redes sociales, Major y Champ formaron parte de la campaña del demócrata . “Pongamos los perros de nuevo en la Casa Blanca”, twiteó el ex vicepresidente el 1 de noviembre, recordando que Donald Trump y Melania no tienen mascotas.

Biden ganó el voto del Colegio Electoral, la competencia estado por estado que decide el ganador presidencial, por 306 puntos contra 232 de Donald Trump. En la votación popular nacional, que no decide el resultado pero tiene peso político y simbólico, el demócrata obtuvo un 51% contra el 47% del presidente republicano. De hecho, fue ampliamente reconocido por otros líderes mundiales hace tres semanas, sin embargo, el actual mandatario aún no ha admitido la derrota e insiste en que los comicios del 3 de noviembre sufrieron irregularidades.

