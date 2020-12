Joe Biden presenta un plan para frenar el Covid que incluye vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días

“Mis primeros 100 días no acabarán con el virus Covid-19. No puedo prometer eso”, dijo Biden en un evento en Wilmington, Delaware. “Pero nos metimos en este lío de manera progresiva, por lo que no vamos a salir de él rápidamente, va a llevar algún tiempo. Pero estoy absolutamente convencido de que en 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar vida en Estados Unidos para mejor “.

