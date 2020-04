Joe Biden, la mano derecha de Obama que quiere derrotar a Trump con un discurso moderado

¿Cuáles son sus debilidades? Esta es la tercera vez que se presentaba a las primarias demócratas. A la tercera ha ido la vencida, pero el continuismo del que se habla en algunos asuntos puede jugar también en su contra. “Tenemos que vencer a Donald Trump pero no podemos ser como él. Necesitamos a un presidente que pueda sanar al país y eso es lo que haré”, dijo en uno de sus mítines de campaña. Ese es el miedo en buena parte de la sociedad: que no haya tal cambio. Por otro lado, los jóvenes podrían movilizarse menos en las generales con Biden como candidato respecto a cómo lo podrían haber hecho con Sanders.

