Joe Biden habló sobre el juicio por la muerte a George Floyd: “Rezo para que la decisión sea la correcta”

El jurado delibera si Chauvin es culpable o no de los tres cargos que enfrenta : asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio culposo en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. No obstante, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

