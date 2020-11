Joe Biden ganó en Arizona y consolidó aún más su victoria en la elección de EEUU

Trump no ha sido tan cauteloso, y ha insistido sin evidencia alguna que le “robaron” los comicios, incluso cuando funcionarios electorales de ambos partidos en todo el país aseguran que no ha habido conspiración.

El presidente electo de EEUU, Joe Biden, ganó las elecciones presidenciales de la semana pasada en Arizona , según confirmaron este jueves la cadenas las cadenas NBC , CNN y CBS o el diario The New York Times .

