Joe Biden: EU debe defender las rutas abiertas en el Ártico

“Es de vital interés para la política exterior de EU asegurar el flujo sin trabas del comercio mundial”, dijo Biden en la Academia de la Guardia Costera en New London, Connecticut, en su primer discurso como presidente. “Y no sucederá sin que tomemos un papel activo para establecer las normas de conducta, para moldearlas en torno a valores democráticos, no a los de los autócratas”.

You May Also Like