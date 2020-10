Joe Biden en el contexto internacional

En cuanto a las relaciones con China y Rusia, Biden, siento, no ha sido muy claro en su postura. Mientras que con esta última potencia, Trump se ha mostrado a veces conciliador, contradiciendo muchas veces a sus principales consejeros, no podemos decir lo mismo de sus repetidas confrontaciones con el país asiático. Ha impuesto tarifas a sus productos; lo ha acusado del robo de propiedad intelecual, manipulación de su moneda, subsidios injustos a sus exportaciones y hasta de espionaje económico. Anteriormente, Washington propició la entrada de China a la Organizacion Mundial de Comercio, tal vez para contenerla, pero mediante el uso de alianzas la excluyó del TPP (la Sociedad Transpacífica).

Ahora que se perfila que Biden se erigira como ganador en las proximas elecciones presidenciales en Estados Unidos (yo todavia no estoy tan convencido), es propicio analizar lo que éste ha anunciado de cuál sera su postura internacional en múltiples declaraciones, y compararlas a las del actual presidente Trump. Con esto sigo en parte los lineamientos trazados por el Council of Foreign Relations (Consejo de Relaciones Internacionales). Primero, en lo que se refiere al cambio climático. Trump ha retirado a su país de los Acuerdos de París, y ha incrementado la produccion de combustibles fósiles. Biden, en cambio, resalta que el cambio climático es “la amenaza mas grande para Estados Unidos”, y llama a una “revolución” para hacerle frente.

