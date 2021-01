Joe Biden define su ruta en tema migratorio

“Es importante que no lleguen a la frontera de Estados Unidos ahora. No es el momento, es muy peligroso“, enfatizó Jacobson.

“Si no atacamos la pobreza, la corrupción, la inseguridad, no podremos realmente cambiar la situación para que los migrantes puedan tener una vida en sus países y un futuro para sus niños”, dijo Roberta Jacobson, asesora de Biden para asuntos de la frontera suroccidental, durante una conferencia de prensa telefónica.

