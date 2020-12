Joe Biden confirmó que Anthony Fauci seguirá al frente del equipo especial contra el coronavirus en EEUU

Joe Biden y Anthony Fauci

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que le pidió al principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, Anthony Fauci, que permaneciera en su cargo y se una a su equipo COVID-19 después de que llegue a la Casa Blanca.

“Le pedí que permaneciera exactamente en el mismo papel que tuvo”, dijo Biden en una entrevista con CNN refiriéndose al experto de quien el presidente saliente, Donald Trump, sugirió que despediría después de las elecciones.

“Y le pedí que fuera también mi asesor médico en jefe y formara parte del equipo covid”, agregó, confirmando que ambos sostuvieron una primera reunión este jueves.

Donald Trump y Anthony Fauci. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH “GLOBAL COVID-19” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.

Más temprano, en una entrevista con la cadena CBS, el principal responsable científico de la Casa Blanca había expresado que esperaba seguir al frente de la lucha contra la pandemia en el país bajo la Administración de Biden, en enero.

Fauci señaló que había estado en contacto con el que será el jefe de Gabinete de Biden, Ronald Klain, y afirmó que tiene intención de reunirse con otros miembros de su equipo. ”Hoy será el primer día en que se producirán conversaciones sustanciales sobre la transición entre mi equipo y el de Biden”, anticipó.

Más temprano, a través de su cuenta de Twitter, Biden había dicho, en relación a la vacuna contra el COVID-19 que él y su vicepresidente, Kamala Harris, trabajarán para que la distribución sea “equitativa, eficiente y gratuita”.

Joe Biden usando una máscara facial. REUTERS/Leah Millis

“Una vez que la vacuna este lista y sea aprobada, Kamala Harris y yo nos aseguraremos que se distribuya de manera equitativa, eficiente y sin costos para todos los estadounidenses”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que Biden expresa su apoyo a Fauci públicamente. El mes pasado, en plena campaña electoral, el demócrata respondió a las amenazas de Trump sobre un eventual despido del experto. En su cuenta de Twitter, afirmó: “Necesitamos un presidente que realmente escuche a expertos como el doctor Fauci”.

En la víspera de la votación del martes, las expresiones de Trump podrían haber sido perjudiciales para los indecisos, ya que Fauci, con una extensa carrera investigando enfermedades infecciosas, tiene una imagen positiva por encima del 50% en la población y su rechazo está por debajo del 20%.

“Nuestro presidente ha fallado en su tarea más básica para esta nación: protegernos. Eso es imperdonable”, añadió Biden en su cuenta oficial.

Estados Unidos se sitúa a la cabeza mundial de infecciones con covid-19 con 14.012.378 casos, seguido de la India con 9,5 millones de casos acumulados y Brasil con 6,4 millones. EFE/Peter Foley/Archivo



Biden dijo también el jueves que en su primer día en el cargo pediría a los estadounidenses que usen mascarillas durante 100 días para ayudar a reducir la transmisión del virus, que está aumentando nuevamente en el país con la mayor cantidad de muertes e infecciones del mundo.

“Voy a pedirle a la gente que por 100 días usen mascarillas. Solo durante 100 días, no para siempre”, dijo Biden en un extractos de la entrevista, que será transmitida en su versión completa este jueves.

El enfoque de Biden sobre la pandemia contrasta fuertemente con el de Trump, quien le ha restado gravedad, se burló del uso de mascarillas y pidió reaperturas a pesar de haber sido él mismo hospitalizado por covid-19.

El presidente electo dijo que planea usar la autoridad del gobierno cuando sea necesario para emitir una “orden permanente” de uso de mascarillas en edificios federales, así como en el transporte interestatal, incluso en aviones y autobuses.

Imagen de un paciente llegando al Maimonides Medical Center, mientras contin�a la propagaci�n del COVID-19, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. 17 de noviembre, 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Para generar confianza en las vacunas después de su aprobación, Biden dijo que estaba dispuesto a vacunarse en público.

Estados Unidos ha superado los 14 millones de infecciones y las 275.000 muertes por covid-19.

Con información de AFP y EuropaPress

