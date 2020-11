Joe Biden, ante la complicada decisión de tener que cerrar el país por la pandemia

“Soy el presidente electo, pero no seré presidente hasta el próximo año. El Covid-19 no respeta fechas en el calendario, se está acelerando ahora mismo”, apuntó Biden, antes de reclamar “una acción urgente hoy, ahora, por parte de la actual administración”.

Donald Trump, que siempre minimizó la crisis sanitaria, ya dijo que no aplicará medidas drásticas en lo que resta de su gobierno. “No vamos a ir a un confinamiento, yo no iré, este gobierno no irá a un cierre de las actividades”, sostuvo el viernes.

