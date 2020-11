Joe Biden advirtió que “más gente podría morir” por coronavirus en Estados Unidos si se sigue demorando la transición

No obstante, reiteró que está avanzando incluso sin la cooperación del Gobierno de Trump: “Esto me parece algo más vergonzoso para el presidente que debilitante para mi capacidad de empezar (a prepararme para liderar el país)”.

En una rueda de prensa en Wilmington (Delaware), Biden también celebró que haya una segunda candidata a vacuna contra el coronavirus que avanza hacia su aprobación, la de la farmacéutica Moderna , pero recordó que no servirá de nada tener ese producto si no hay un plan sólido para vacunar a todo Estados Unidos.

“Más gente podría morir si no coordinamos” en asuntos como la distribución de vacunas contra el covid-19 lo antes posible, sostuvo el líder demócrata a periodistas cuando le preguntaron cuál es la mayor amenaza que genera la obstrucción de Trump, quien aún no reconoce la derrota en las urnas, al cambio de gobierno.

