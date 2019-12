Joaquín Sánchez es una de las mayores leyendas del Betis y como tal el equipo y su afición le tratan. El capitán ha sido el protagonista de un multitudinario homenaje por su renovación una temporada más con el equipo de su vida.

10.000 béticos asistieron al estadio Benito Villamarín como si fuera un partido de Liga para festejar junto a su ídolo que seguirá defendiendo la camiseta de su equipo, y un elegante Joaquín acompañado de su esposa y sus hijos lo recibió con agradecimiento y emoción. Leyendas del club, con Rafael Gordillo a la cabeza, acompañaron al gaditano en un día así.

Una de las sorpresas que recibió Joaquín fue un vídeo en el que compañeros y rivales como Santi Cazorla, Ruud Van Nistelrooy o Luis Figo le enviaron un vídeo para darle la enhorabuena por su carrera. “Nos vas a jubilar… ¡bueno, a mi ya me has jubilado!”, le decía David Villa. Su excompañero Van Nistelrooy le compara con “un buen vino tinto de Puerto de Santa María”, mientras que Pepe Reina le vacila: “Que no tenías bastante, ¿no? ¡A trincar! Y sobre todo a disfrutar y a ser un ejemplo como eres por tu profesionalidad, dedicación y sacrificio”. Figo se lamenta de no haber coincidido con él. “Me gustaría saber el secreto de esa forma magnífica y de poder jugar a esa edad al nivel tan alto. Joder, si lo llego a saber no me hubiera retirado tan pronto“, se reía el exmadridista y exbarcelonista.

Fue en el momento de los discursos cuando Joaquín dio rienda suelta a la emoción. El recuerdo hacia su tío, ‘el Chino’, ya le hizo llorar a lágrima viva. Sus hijas y su mujer tuvieron que abrazarle para calmarle, además de su padre. No es para menos: fue él quien le acompañó y le ayudó en sus primeros pasos en la cantera bética.

El discurso de Joaquín, cortado por las lágrimas y con la voz temblando, dio buena muestra del sentimiento que tiene hacia su Betis.

“Con el corazón en la mano: gracias. No me merezco tanto cariño y tanto reconocimiento. Yo soy igual que ustedes. Me siento bético, es lo que he sentido desde que llegué aquí. Lucho por un sentimiento, me siento como uno más de mis compañeros. Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias por estar siempre ahí, por apoyarme”, dijo.