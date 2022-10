Joaquin Phoenix no pudo seguir cuando grab orgasmos junto a Scarlett Johansson en ‘Her’

Hace una dcada se estren la pelcula ‘Her‘, protagonizada por Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson, cuya trama trataba de la relacin de las personas con la inteligencia artificial.

La cinta fue aclamada por la crtica y premiada con el Oscar a Mejor guion original. En el largometraje, el actor interpretaba a un hombre tmido que se enamora de una asistente virtual, mientras que su compaera de reparto haca de la propia tecnologa y por eso no sale delante de las cmaras, solo aparece su voz.

A pesar de no salir ni un segundo en la pelcula, la interpretacin de Scarlett Johansson tuvo muy buenas opiniones, y no era fcil al tener que interpretar algo robtico que carece de emociones y solo con la voz. Para la actriz, hacer la pelcula no fue nada fcil, adems de ser muy distinto a lo que haba hecho antes, hubo algn percance que ahora recuerda con humor.

Joaquin Phoenix no aguant grabando orgasmos junto a Scarlett Johansson

La intrprete ha sido la protagonista de un podcast llamado Armchair Expert. En l explica una escena ntima que tenan que grabar ella y Joaquin Phienix, en la que ambos compartan orgasmos. Para ello juntaron a los dos actores en la misma sala para grabarlos a la vez. Fue tan violenta la situacin que el actor de ‘El Joker’ no lo aguant: “Intentamos hacerlo en una sola toma y l estaba como perdiendo la cabeza. Abandon el estudio. Necesitaba un descanso”, explic Scarlett.

Scarlett Johansson relat lo difcil que fue para los dos: “Nunca quieres or tu voz, y definitivamente no quieres or cmo suena cuando tienes un orgasmo. Definitivamente no quieres escuchar cmo suenas teniendo un orgasmo falso. Es tan asqueroso. Fue muy extrao”, concluy la actriz.