Joana Pastrana peleará en el WiZink Center por el Europeo antes de retirarse del boxeo profesional

Joana Pastrana (16-3, 5KO) peleará frente a la francesa Anne Sophie Da Costa (28-6, 11 KO) en el WiZink Center de Madrid el próximo 26 de junio con el cinturón de la Unión Europea de Boxeo (EBU) del peso mínimo en juego en un día que supondrá también la retirada de la española como boxeadora profesional.





Pastrana, la primera púgil española en proclamarse tres veces campeona del Viejo Continente, además de haber ganado tres títulos mundiales, tiene como objetivo agrandar su leyenda y sumar su cuarto cinturón ante los 3.800 espectadores -aforo máximo permitido- que se darán cita dentro de un mes en el icónico pabellón madrileño.

Tras ocho meses de parón respecto a su anterior pelea, que cerró con victoria por decisión unánime (99-91, 100-90, 100-90) frente a la también española Catalina ‘Katy’ Díaz (6-5, 1 KO) en una contienda que dominó y que estuvo cerca de finalizar por KO en el quinto asalto, Pastrana vuelve a los cuadriláteros frente a una rival que conoce bien tras haber entrenado con ella para pelear anteriores combates.

Da Costa, campeona del mundo por parte de la Federación Mundial de Boxeo (WBF) en 2016, no ha podido pelear desde el pasado 6 de agosto de 2019 debido a la pandemia del coronavirus -tenía un combate programado en marzo de 2020 y tuvo que ser aplazado- y llega a la pelea tras haber perdido sus tres últimos duelos, quedándose sin poder obtener de nuevo el cinturón de campeona mundial.

Por su parte, Pastrana intentará despedirse por todo lo alto, defendiendo su condición de Campeona de Europa de la EBU, de un deporte que empezó a practicar de forma amateur en 2013 y en el que inició su andadura profesional en 2016, proclamándose campeona del continente un año más tarde.

Pastrana: “Puedo decir que he cumplido un sueño”

Joana Pastrana explicó que se retirará del boxeo profesional debido a que “la remuneración económica no es suficiente”, pero que lo deja tranquila porque puede decir que ha “cumplido un sueño”.

“Me quedo con que me despierto por las mañanas y puedo decir que he cumplido un sueño. Me levanto y sé que lo he cumplido, y no es fácil. Me duele dejar atrás esta vida de boxeadora, el decir ‘soy exboxeadora profesional duele’; pero no me arrepiento de nada porque no dejo nada en el tintero. Todo lo que he hecho lo he hecho con el alma. No me arrepiento porque no he dejado nada por hacer”, declaró ante los medios de comunicación.

“Durante toda mi carrera me ha movido la ilusión y el objetivo de ser campeona del mundo. Cumplí mi sueño y vinieron otras expectativas, además de poder vivir del boxeo, pero llega un momento en el que no es suficiente. Yo no puedo ser boxeadora profesional toda la vida y decido esto porque la remuneración económica no es lo suficiente para prolongarlo durante más tiempo”, dijo la púgil.

“Hoy anuncio que me retiro del boxeo profesional después del 26 de junio”, así arrancó Pastrana una rueda de prensa virtual en la que estuvo EFE en la que anunció que colgaba los guantes, una decisión que insistió en el aspecto económico.

“La pandemia nos ha tocado a todos. Posiblemente sí lo ha precipitado, pero me gusta pensar que he tomado esta decisión por mis propios medios y porque no he podido cumplir mi deseo de vivir del boxeo tras ser campeona del mundo. Antes de que me pesen los años sin recibir nada a cambio, prefiero dar un paso al lado. Es el momento idóneo”, comentó.

Sus siguientes pasos estarán enfocados al mundo del cine: “Tengo claro por donde quiero tirar y otras ilusiones y motivaciones que tengo. He tomado esta decisión porque el tiempo se me echa encima. Consigo vivir gracias a los patrocinadores mes a mes, como cualquiera que tiene otra profesión. Ahora soy joven y puedo ampliar mis horizontes a otros trabajos”, explicó.

“Todo ello va encaminado al mundo del cine, me gustaría ir formándome para ir viendo las salidas óptimas para mí; me está llamando mucho el mundo de la interpretación y del cine. Cuando termine mi preparación voy a formarme en ese círculo”, continuó.

Pastrana se retira con tres títulos mundiales y otros tantos de Europa, con posibilidad de aumentar a cuatro el próximo 26 de junio, dejando un legado para futuras generaciones.

“Lo bueno es que esas niñas que están optando a conseguir grandes metas les dejo el legado que tiene que alcanzar, que están en la obligación de superarlo; si quieren, se puede. He abierto un camino con el que he pretendido dejárselo más fácil. Espero que tengan más suerte que yo, no lo veo como una cosa negativa. Yo no tuve a nadie a quien batir y creo que eso es una motivación extra para ellas”, valoró.

La decisión de retirarse dejó la importancia de la pelea en un segundo plano, aunque garantizó que contra Anne Sophie Da Costa se verá una gran pelea.

“Va a ser un combate de garantías porque hemos tenido la oportunidad de entrenar con ella y ha sido de los más duros que he tenido hasta la fecha. Me agrada imaginarme pelear con ella con ese ambiente, guante pequeño, sin casco… tengo ganas de notar el calor de la gente y dar un buen espectáculo”, dijo.

“No hemos querido hacer una carrera fácil, con gente que tiene récord negativo; siempre hemos buscado pelear con las mejores. Y esta va a ser igual. No nos gusta hacer las cosas fáciles y es dónde más hacemos disfrutar a la gente, y nosotros mismos también”, amplió.

Además, al ser preguntada por EFE, ponderó el hecho de retirarse peleando en un recinto como el WiZink Center ante cerca de 4.000 personas: “Tengo que darle las gracias a la Comunidad de Madrid, es inimaginable retirarme en un recinto como este. Ni en mis mejores sueños me lo hubiese imaginado. Va a haber un título en juego y el espectáculo va a estar asegurado. Rodeada de mi gente… va a ser increíble”, comentó.