Joan Pons, el voluntario español de la vacuna de Oxford, positivo en Covid

Según explicó en una conversación con 20minutos a finales de septiembre, él no ha tenido que alterar sus rutinas, debe hacerse, hasta agosto, una analítica al mes y una PCR semanal . Y que llevaba doce y todas negativas, incluso después de haber estado confinado con su hija al volver a Sheffield tras una visita a España en agosto y de que ella diera positivo. “Tengo que seguir tomando medidas de precaución porque la pregunta del millón, si la vacuna es totalmente eficaz, no está 100% resuelta”, aseguró en su momento.

El enfermero apunta a que se encuentra aislado en una habitación de su casa. Tal cómo indicó a varios medios, él se encuentra bien y que los síntomas los empezó a notar el miércoles al levantarse con “congestión nasal y dolor de cabeza” . “Llamé al teléfono de Oxford y me dijeron que me hiciera una PCR”, señala.

El momento de la verdad ha llegado. He dado + en uno de mis tests. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del #COVID19 . 🤞🏼 Hoy me han echo muchas pruebas. pic.twitter.com/kFYdSJ9aI9

