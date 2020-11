Joan Mir se proclama campeón del mundo de MotoGP tras una inteligente carrera en Valencia

La victoria no se decidió hasta la última vuelta, ya que Jack Miller, que no había ganado ninguna carrera este año, y Morbidelli se jugaron la carrera hasta la última curva.

El mallorquín no necesitaba ganar, y aunque fue uno de sus rivales directos, Franco Morbidelli , quien entró primero en la meta del Ricardo Tormo en una carrera que dominó de principio a fin, le fue suficiente. El italiano no podía hacer otra cosa, ya que sus opciones pasaban por ganar y esperar a que Mir fallase.

You May Also Like