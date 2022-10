Joan Laporta entra en cólera en el túnel de vestuarios pidiendo explicaciones al trío arbitral

Los culés no atraviesan una buena racha, tal y como señaló el propio Xavi Hernández en sus declaraciones postpartido, algo que empieza a poner en el ojo del huracán al técnico de Terrassa. Esta derrota se suma así a la mala trayectoria del equipo en Champions, en una campaña en la que el líder de los despachos, Joan Laporta, ha hecho grandes esfuerzos para complacer las demandas del técnico , no viéndose ahora traducido en los resultados que cosechan en el verde.

No hay ‘Clásico’ sin polémica, y en este caso no ha sido menos. El Real Madrid se impuso este domingo por 3-1 al cuadro blaugrana en el Bernabéu, en un partido en el que las decisiones arbitrales no agradaron a la afición visitante . Tampoco al presidente blaugrana, que pidió explicaciones de forma contundente al trío arbitral tras el partido.

