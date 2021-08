Joan Laporta admite que la renovación de Lionel Messi hubiera puesto en riesgo al Barcelona

Joan Laporta explicó en conferencia de prensa su razón por la que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona y dio a entender que la situación ponía en riesgo al club

Joan Laporta dio por cerrada la etapa de Leo Messi en el Barcelona sin dramatismo pero con pesar. Huyó el presidente de todas las especulaciones que circularon en las últimas horas respecto a que la partida aún no hubiera acabado, sentenciando que en este momento “no quiero generar falsas esperanzas” y revelando que fue el miércoles cuando “llegamos a la conclusión de que esto no da para más”.

El fair play financiero y la imposibilidad de adecuarse a él, con una masa salarial del 110 por ciento, “que sin Leo seguirá siendo del 95” recordó Laporta, es la clave de la salida del “mejor jugador de la historia. Nuestro agradecimiento siempre será eterno… Pero el club está por encima de todos, incluso de Leo”.

Laporta señaló que no estaba dispuesto a hipotecar los derechos televisivos del Barcelona por medio siglo a cambio de la permanencia de Lionel Messi en el club. EFE

“La sensación es de decepción, por parte de todos, de las dos partes, porque llegamos a acuerdos que no podemos llevar a cabo por cuestión del fair play financiero” comunicó Laporta, “triste pero con la necesidad de tomar decisiones. Estamos convencidos que esta es la mejor decisión para el club”.

Mantener al argentino en el club se entiende imposible desde el momento en que el presidente, denunciando la gestión de sus predecesores, dio a conocer que las pérdidas anunciadas hace tres meses y que rondaban los 200 millones de euros, ahora se disparan “hasta 487 millones, que es nuestra previsión de pérdidas. Y eso explica muchas cosas porque venimos de una gestión nefasta y calamitosa. Nos hemos encontrado cosas inesperadas… Y seguimos encontrándolas a cual peor”.

Messi abandonará el Barça porque el músculo económico del club es inexistente. El presidente azulgrana denunció la “herencia nefasta” recibida de la junta de Bartomeu y aclaró que los números han mostrado una realidad “mucho peor de lo que se nos dijo cuando llegamos. Excedemos el límite salarial por mucho porque se hicieron inversiones y firmaron contratos desmesurados. Y hasta aquí hemos llegado. No podemos hacer más”.

“Con mucho pesar, con tristeza, tenemos que tomar esta decisión. No podemos prolongar la agonía y con el Gamper por delante y la Liga en una semana, no se puede ir demorando todo” convino Laporta, dando a entender que “tomamos la que entendemos mejor decisión para el club” y explicando que Messi “también necesita tener un plazo para decidir su futuro



Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo en un mismo lugar. Ya está disponible. Suscríbete AHORA.

“No quiero generar esperanzas. Esta negociación ha concluido y no se puede dar más. No podemos hipotecar al club y a partir de aquí sabemos lo que se nos va a exigir y estamos dispuestos a tomar el reto para que el Barça sin Messi siga teniendo éxito” mantuvo Laporta, recordando que el club “tiene 122 años de historia, ha pasado de todo y siempre ha salido adelante”.

“No me siento responsable porque siempre dijimos que haríamos lo posible para que continuara. Y la mejor demostración de ello es que llegamos a un acuerdo que no se ha podido concretar por aspectos del fair play” quiso aclarar el dirigente azulgrana, para quien no se deben buscar intenciones ocultas ni jugadas desesperadas. “Esta etapa se ha acabado” sentenció…

¿Es irreconducible? ¿Se puede pensar que esto cambie? Se le preguntó por activa y por pasiva al presidente, quien dejó claro que en este momento “no podemos hablar de hipótesis que no son reales. Me habría gustado estar aquí con Leo al lado y anunciar su continuidad, cumpliendo un sueño que teníamos todos… Pero tenemos que vivir de realidades y la realidad es la que es”.

“Leo no está contento porque quería quedarse y ahora se enfrenta a un escenario inesperado y que no se puede cambiar… Pero le deseamos lo mejor de lo mejor y le trasladamos que el Barça será siempre su casa” explicó Laporta, sentenciando que durante los últimos meses “se llevaron a cabo conversaciones muy intensas y se llegó a acuerdos que no se han podido consumar por razones externas”.

“Messi deja un legado excelente, histórico. Es el jugador que más éxitos ha dado al club, deja una huella indiscutible en la mejor era del Barça, que espero podamos superar… Pero hay un antes y un después de Leo, como ocurrió con Samitier, con Kubala, con Johan… Y creo que Leo es una referencia para la historia que merece un agradecimiento por siempre” repitió el dirigente, aclarando que la firma de LaLiga con el fondo de inversiones CVC “tampoco nos solucionaba el tema. Si se hace esa operación con la Liga, nos entra un dinero y tenemos un 15 por ciento más de margen salarial… que tampoco nos solucionaba nada”.

Las conversaciones “intensas” con los asesores de Messi, “y de las que él siempre estuvo al tanto” duraron varios meses, al fin de los cuales Laporta proclamó que “no siento haber fallado” y descubrió que “aquí tenemos que tomar decisiones… Había un tiempo límite porque la temporada ya empieza y él, lógicamente, tiene que pensar en qué hacer”.

“Nos mandamos mensajes con Leo. Quedamos como fecha límite el jueves estando él en Ibiza y al final resolvemos que no se puede hacer más” reafirmó el dirigente, quien desveló que en un principio “acordamos un contrato de dos años, en el que Leo estuvo

de acuerdo… De alguna manera él ha estado presente en todas las conversaciones y hubo un momento en que todos fuimos muy optimistas”.

Laporta volvió a recordar que finalmente “se acuerda un contrato de cinco años, con un mínimo de dos en el clubueríamos porque queríamos que el post Messi comenzase de aquí a dos años… pero no ha podido ser. Cuando hicimos ese contrato de cinco años, desde la Liga se nos insinuó de manera convincente que podía entrar en los parámetros pero después de un análisis técnico nos dicen que no entraba tampoco. Y a partir de ahí lo entendemos todo como imposible”.

“Las dos partes sabíamos el escenario en que nos movíamos estos últimos días. Estábamos muy emocionados. Llegamos a darnos la mano, hasta que viene el jarro de agua fría hace dos días. Al principio crees que no puede ser, pero entonces tienes que evaluar las cosas” explicó el presidente, aclarando que la plantilla “no está cerrada, `porque el mercado acaba el 31 de agosto y pueden pasar muchas cosas”.

“Lo que haga a partir de aquí Messi es su decisión. A mi solo me gustaría verle jugando en el Barça y aunque no me consta que tenga una oferta o negocie con otros clubs, es lógico que sea así” resolvió Laporta, quien dejó puerta abierta, y fecha futura para ofrecerle “el homenaje que merece”.

“Leo es el mejor jugador del mundo y es lógico que tenga buenas ofertas. La nuestra era la mejor que podíamos hacerle… Y la aceptó, hasta que vimos que no se podía hacer” cerró el presidente, señalando sin disimulo a sus antecesores en la dirección del club y señalando, también, a LaLiga, sentenciando que “no estamos de acuerdo con ese acuerdo de CVC que nos hipoteca por 50 años y no resuelve los problemas que tenemos”