¡Jo, la gente sí es! Se quieren casar con Ruby Solís, viuda de Kendal Royo

Oye, la gente no respeta. ‘Sus alaba’o! Ruby Solís, presentadora del programa “De aquí pa’llá” y viuda de Kendal Royo, jugó al “Pregúntame” en Instagram y tuvo que responder de todo un poco, pero lo más curioso y atrevido fue un comentario que le hizo un seguidor. ¿Cómo así?

Lee la edición impresa

Oye, el man le dijo que se quería casar con ella, a lo que ella respondió con un “gif” para que la persona viera que estaba desubicada. Y es que Kendal falleció solo hace meses y ella está embarazada de la que será su segunda hija con el expresentador de televisión y le salen con este tipo de comentarios.

Pero eso no fue todo, porque hasta la “piropeaban”, diciéndole que ella era el amor platónico de un par por ahí. ¡Santo padre!

Lo bueno es que destacó que dentro de los próximos días llega su querida hija al mundo y contó que Kendal sí sabía que ella estaba embarazada de una niña. ¡Qué lindo!

Para ella no ha sido fácil la partida de su amor, “soy un poco débil, pero tengo una fuerza grande por mi niña que es lo que me motiva, sin ella no sé dónde estaría hoy ni cómo estaría hoy”, explicó.

Para ella, sus hijos son el motor de su vida y tiene claro que todo pasa por algo. Aunque le duela, aunque se le parta el alma, ella seguirá adelante. “No he podido superar el duelo, creo que es algo que no se supera, solo se aprende a vivir sin esa persona, con su ausencia. No me cabe, no lo puedo superar”, comentó Ruby.

A su pequeña de años estuvo preparándola desde que Kendal cayó en el hospital por COVID-19. Siempre se le habló con la verdad, se le contó todo y, aunque fue un proceso largo, la niña lo supo manejar bien.

El nombre que le pondrá a su pequeña es Kaleitte, que sale de la serie CSI Miami. “A Kendal le gustó el nombre, él quería uno que se escribiera con K y terminara igual que Violette, así que le buscó un parecido y lcambió”, destacó Solís.

Sobre esta dulce espera comentó que es un momento maravilloso por el que pasa cualquier mujer, pero en su momento es muy nostálgico, pues quería compartirlo con el ser que más ama y ya no está.

¿Cómo conoció a Kendal?

Contó que la encontró por Instagram, la saludó y la invitó el 10 de Noviembre a conocer Capira. De ahí fue a su casa y “no salía de mi casa de ese entonces”, recordó.

Sobre cómo le pidió que fuera su novia ella recordó también que llegó con un ramo de flores y en cada pétalo decía algo de ella, pero al final decía esa palabra mágica: ¿quieres ser mi novia? “Todo eso fue una pizza y alitas picantes”, destacando también que era de esos hombres que ya no se ven, amables, caballeros, etc.

El segundo nombre de su bebé es una sorpresa, está ansiosa por contarlo pronto.

La viuda de Kendal Royo recibió hasta piropos en su ‘Pregúntame’ de Instagram. Reveló que en pocos días da a luz a su segunda hija con el fallecido folclorista.

Ruby Solís dice que desde que falleció Kendal ha soñado con él, quien ahora es su ángel guardián.