¡Jo! Ekaterina Herrera encontró sucio y sudado a su pescador

La rusa que está de moda y en boca de todos por su poesía panameña está entrando en confianza y ya hasta muestra a su pescador y habla de cómo nació esa historia de amor entre ellos.

Para los que no saben, Ekaterina Herrera llegó a Panamá hace siete años. En aquella ocasión conoció a su actual esposo panameño Tomás, por quien dejó la realeza y se divorció de Álvaro de Marichalar.

Ahora que ella se ha convertido en una “chollywoodense” más, su esposo ya participa en sus historias y hacen “live”. En el último que hicieron juntos, contaron un poco más de su romance. Parece que el aburrimiento la llevo a encontrar al amor de su vida.

“Yo llegué a Panamá por mi razón y me sentía aburrida en Panamá City, escribí en Google más cerca playa de Panamá City y me salió El Palmar, y me fui con bus, con poquito español, con poquito conocimiento de Panamá fui hasta El Palmar… y allá abajo me encontré a Tomás, lleno de basura, negro, sudado, con lentes y ya, me enamoré, me enamoré”, aseguró.

