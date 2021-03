JLo: Jennifer Lopez y Álex Rodríguez se separan después de dos años comprometidos | Gente

Lopez había empezado el año por todo lo alto interpretando This land is your land en la toma de posesión del presidente Joe Biden. En ese momento su voz se convirtió en la más poderosa de los latinos en Estados Unidos y añadió unos versos en español reclamando “libertad y justicia para todos”. Rodríguez acudió al evento para apoyarla y ambos regalaron a las cámaras un beso que demostraba la fuerza de la pareja, que unos meses antes estaban intentando cumplir un sueño en común de comprar el equipo de béisbol de los Mets de Nueva York, uno de los más importantes del mundo.

Los detalles de la separación todavía no están claros. Pix Six, el primer medio en dar la noticia, luego confirmada por CNN y E! News, entre otros, apunta a que Rodríguez estaba teniendo una relación en paralelo por videollamada con la estrella de un reality show , Madison LeCroy. El mismo medio apunta a que existen fuentes que desmienten que entre ambos hubiera algo físico y que solo son conocidos. Rodríguez ya había hecho saltar las alarmas de un posible ruptura en 2019 antes de comprometerse con Lopez. Entonces, la actriz porno, antigua culturista y exconejita de Playboy Zoe Gregory afirmaba que Rodríguez estuvo mandándole mensajes de contenido sexual y fotos explícitas durante alrededor de un mes, desde Navidad hasta finales de enero de ese año.

